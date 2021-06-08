«Ак Барс» сыграет на турнирах в Магнитогорске и Казани в межсезонье

«Ак Барс» на официальном сайте опубликовал план предсезонный подготовки к следующему сезону КХЛ.
12 и 13 июля команда пройдёт медицинское обследование, а затем с 14 по 31 июля будет тренироваться на льду и земле в Казани.
Первые контрольные матчи казанцы проведут с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 2 и 3 августа.
4 августа команда встретится в Альметьевске с «Нефтяником», после чего продолжит тренировочный процесс на клубной базе в Казани.
С 9 по 12 августа казанцы примут участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске. Соперниками по предсезонному турниру станут «Металлург» Мг, «Нефтехимик», «Сибирь» и «Амур».
С 18 по 22 августа состоится Кубок чемпионов в Казани. В нём примут участие «Ак Барс», СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев».
Подготовка к сезону завершится в Казани 29 августа контрольным матчем с «Нефтехимиком».
- 8 июня 2021
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