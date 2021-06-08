Р. Ротенберг: российские тренеры и хоккеисты ничем не хуже канадцев

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с тренерским штабом перед Олимпийскими играми — 2022.

«Как усилить тренерский штаб перед Олимпиадой? Мы это обсуждали, да. Весь сезон тренерский штаб работал в этом составе, кто-то ездил на Евротуры, кто-то оставался в клубе. Ещё раз: главные тренеры других клубов КХЛ не могут ездить на Евротуры. С тренерами мы общаемся, но тот же Брагин постоянно на льду находится, видит всех кандидатов, работает больше 60 матчей в году. Он не где-то там за границей, видит всё своими глазами. Что касается хоккеистов, которые приезжают с удовольствием, то это наше личное отношение со всеми, мы поддерживаем постоянную связь.



Возможно ли, например, договориться с Майком Бэбкоком, чтобы он был консультантом сборной России? В этом есть логика. Мы сейчас как раз обсуждали эту ситуацию: овертайм в четвертьфинале и вообще наши проигрыши Канаде. Да, овертайм — это их конёк, потому что у них есть катание и мастерство. Их с детства обучают сохранять шайбу. У нас тоже есть такие игроки. Получается такая ситуация, что наши тренеры и хоккеисты ничем не хуже канадцев. Но канадский тренер работал в НХЛ всю свою карьеру, был в таких стрессовых ситуациях», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.