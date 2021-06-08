Р. Ротенберг: к отказу Панарина ехать на ЧМ отнеслись с пониманием. Мы в хорошем контакте

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, как воспринял отказ Артемия Панарина ехать на ЧМ-2021.

«Олимпиада — турнир по правилам НХЛ, с маленькой площадкой? Мы бы очень хотели и прошедший чемпионат мира играть на маленькой площадке, потому что мы весь сезон на ней играли.



Это будет китайский Кубок мира, все звёзды приедут? Мы ещё должны получить об этом официальную информацию. Ждём подтверждения. Официально могут объявить только НХЛ и МОК. Когда это произойдёт, мы сядем с тренерским штабом обсуждать все нюансы.



Как решать большую проблему с центрфорвардами? Вот мы снова приходим к этому моменту. Морозов проиграл то вбрасывание в овертайме, когда нам забили, и он должен был смениться на Воронкова, но не сменился. Что касается дефицита центров, то мы наигрываем их. Воронков, Карнаухов, Каменев… Наигрывали тех, кого могли. Давайте дождёмся информации от НХЛ. Но у нас есть понимание, кто может поехать на Олимпиаду в любом случае.



Панарин не хочет приезжать в сборную из-за своих заморочек? После такого тяжёлого сезона он решил, что ему лучше отдохнуть. И мы отнеслись к этому с пониманием.



Держит ли он в уме Олимпиаду? Олимпиаду будем обсуждать, когда получим информацию от НХЛ, опять-таки. А так мы с Артемием в постоянном хорошем контакте», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.