Р. Ротенберг объяснил, почему лайкнул пост Розенбаума с критикой российских спортивных СМИ

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал, почему лайкнул пост российского музыканта Александра Розенбаума в «Инстаграме». Исполнитель жёстко раскритиковал работу отечественных СМИ в преддверии четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада.

«Поражение от Канады — самое болезненное в карьере? Самое болезненное всегда последнее поражение. Конечно, мы не рассчитывали на такой результат. Всё решили нюансы. Мы вели 1:0, хотели довести до победы, но…



Как реагирую на оценку в СМИ, где пишут, что это провал и стыд? Знаете, стыдно проигрывать. Лучше выигрывать.



Зачем лайкнул резонансный пост Розенбаума? Он ничего такого не написал. Да, сказал, что оказали медвежью услугу, что Канада — это не Уганда. В этом только смысл был. Медвежья услуга для игроков. Понимаете, когда хоккеист сидит в «пузыре», это уже атмосфера необычная, а тут ещё поток новостей идёт — мы же телефоны не отбираем у игроков. Когда пресса пишет, что это не Канада и что проиграть в матче с ней будет позорно, это влияет на игроков. Они всё равно всё читают. Это у сборной СССР не было телефонов, никто не мог извне повлиять на команду, были только внутренние собрания. У нас есть правило, что в день матча хоккеисты не пользуются телефонами. Но это единственная форма связи с семьёй, с друзьями, и неправильно лишать её на постоянной основе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.