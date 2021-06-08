Боб Хартли — лучший тренер сезона-2020/2021 в КХЛ

Лучшим тренером сезона-2020/2021 в КХЛ признан наставник «Авангарда» Боб Хартли.
В тройку финалистов вошли главный тренер «Северстали» Андрей Разин, Боб Хартли, выигравший Кубок Гагарина с «Авангардом», а также Игорь Никитин, который вместе с ЦСКА дошёл до финала плей-офф КХЛ.
Под руководством Разина «Северсталь» заняла шестое место в таблице Западной конференции и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила московскому «Динамо» в пяти матчах. Всего в сезоне на счету Разина 61 матч и 32 победы.
Боб Хартли выиграл с «Авангардом» главный трофей КХЛ, а всего за сезон одержал 52 победы в 84 матчах. Регулярный чемпионат омичи закончили на втором месте на Востоке, в плей-офф дошли до финала, где переиграли московский ЦСКА в шести матчах, и стали обладателями Кубка Гагарина.
У Игоря Никитина из ЦСКА 56 побед в 82 встречах. Армейцы выиграли регулярку на Западе, в Кубке Гагарина дошли до финала, но уступили омскому «Авангарду».
- 8 июня 2021
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