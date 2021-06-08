«Не было ничего сверхсложного». Капризов подвёл итоги первого сезона в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подвёл итоги первого сезона в НХЛ.

«Очень жаль, что мы вылетели так рано — в первом же раунде, но в целом я очень взволнован, что вернусь домой и увижу семью. Это был странный сезон с коронавирусом — всё, что происходило, но в целом я просто очень рад, что вернусь домой, к своим друзьям и семье.



В течение всего сезона не было ничего сверхсложного. Особенно на льду — всё шло хорошо. Очевидно, есть вещи, над которыми мне нужно работать и которые нужно исправлять. Я не мог видеться с семьёй. Не мог видеть, как брат или мама приходят ко мне во время матча. Они сидели дома, не имея возможности много выходить, и просто ходили на матчи и возвращались домой. Я думаю, это было чем-то более сложным.



Жизнь в Америке? Мелочи тут и там, например, покупка вещей для дома. Приехав, я не очень хорошо говорил по-английски, так что простые мелочи, такие как покупка вещей для дома или поход за продуктами, кажутся более сложными, чем не говорить на языке.



Было определённо труднее адаптироваться вне льда. На льду всё само собой получалось. Хорошие товарищи по команде, хорошие разговоры. Я люблю находиться как в раздевалке, так и на льду», — приводит слова Капризова официальный сайт «Миннесоты».