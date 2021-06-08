21-летняя вратарь Меркушева — лучший игрок ЖХЛ в сезоне-2020/2021

21-летняя вратарь СКИФа Валерия Меркушева признана лучшей хоккеисткой ЖХЛ в сезоне-2020/2021.
В регулярном чемпионате хоккеистка провела 22 матча, отразив 94,1% бросков. Коэффициент надёжности составил 1.45. В розыгрыше Кубка ЖХЛ Меркушева сыграла в трёх встречах полуфинальной серии, отразив 95,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,43.
Валерия Меркушева выступает в ЖХЛ с сезона-2016/2017. Голкипер провела один сезон в СКСО, затем три — в «Динамо» Санкт-Петербург. Перед сезоном-2020/2021 Меркушева перешла в СКИФ, соглашение с которым действует до конца сезона-2021/2022.
Всего за пять сезонов в Женской хоккейной лиге спортсменка провела 122 матча, 11 из них отыграла «на ноль».
Три раза со своими клубами Меркушева выигрывала медали чемпионата ЖХЛ: один раз серебряные и два — бронзовые. Вратарь участвовала в четырёх Матчах звёзд (2017, 2018, 2019, 2020). Она выступает за сборную России.
- 8 июня 2021
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