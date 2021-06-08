Матыцин: желаю, чтоб сборная России взяла золото Олимпиады-2022 — ставим максимальные цели

Министр спорта России Олег Матыцин подвёл итоги сезона-2020/2021 КХЛ.
«Приятно сегодня быть вместе с вами. Хоккей мы любим за то, что это одна большая команда, где все друг за друга. Этот год показал, что, не будучи вместе, сложно что-то преодолевать. Этот сезон, как и концовка прошлого, получился сезоном преодоления. Непросто было иностранным игрокам приезжать в Россию и уезжать, непросто было их семьям поддерживать своих мужей и отцов на расстоянии. Непросто было Континентальной хоккейной лиге и руководителям клубов, менеджменту — они должны были сделать так, чтобы все в первую очередь были здоровы. Большое спасибо врачам: сегодня со сцены много раз желали спортсменам обходиться без травм. Но травмы были, есть и будут в жизни каждого, а их временность зависит от врачей — они берегут наше здоровье и обеспечивают успех, каким бы делом мы ни занимались.
Когда ограничили доступ на стадионы, хоккей потерял свой вкус. Совсем недавно завершился чемпионат мира, и без болельщиков он был не тем, как раньше. Рад, что в сезоне КХЛ болельщики пришли на стадионы и создали атмосферу праздника. Поздравляю всех с завершением 13-го сезона — многие считают это число несчастливым, но сезон получился успешным. В новом сезоне желаю всем, чтобы наша сборная команда взяла золото на Олимпиаде в Пекине — давайте ставить максимальные цели! Пусть новый сезон КХЛ будет рекордным по числу голов, красивых матчей и ярких побед!» — сказал Матыцин.
- 8 июня 2021
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