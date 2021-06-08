Назаров: итоги ЧМ-2021 для России — не катастрофа. Не верьте тем, кто кричит «всё пропало»

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2021.
«Хотел бы предостеречь наше спортивное сообщество от самобичевания и паникёрства. Ни в коем случае нельзя рубить сплеча и ломать то, что у российского хоккея уже есть. Иначе можем полететь в пропасть. Итоги чемпионата мира — никакая не катастрофа. У национальной сборной прекрасные игроки, большой командный и управленческий потенциал. Есть стратегия подготовки к Олимпиаде и реальные шаги вперёд. В Риге бесценный международный опыт получили 17 дебютантов ЧМ, многие из них вышли на новый уровень готовности к Играм. Например, центральные нападающие, которых сегодня в кадровой обойме сборной не так уж много.
О сильных сторонах нашего хоккея могу говорить долго. Их надо ценить, беречь — и ни в коем случае не отказываться от них. Не верьте тем, кто кричит «всё пропало». Намного полезнее понять недочёты, которые вскрылись на мировом первенстве. И начать работу по их исправлению — чем скорее, тем лучше.
Какие проблемы проявились в Риге? Как я уже сказал, с мастерством и патриотизмом у русских парней проблем нет. К комплектованию вопросов тоже нет. А вот аспект управления игрой оказался небезупречным. Мне как профессионалу виден такой тонкий нюанс, как недостаток стрессоустойчивости. У российских тренеров не всё гладко с управлением командой в стрессовых ситуациях», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 8 июня 2021
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