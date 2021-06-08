Савицкис: в России хоккей — один из главных видов спорта, а в Латвии вообще номер один

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал итоги совещания руководителей клубов.



«Задача любого спорта — вовлекать детей и молодое поколение. Важно, чтобы больше детей начало заниматься спортом, или им интересоваться.



Хоккей не является в этом плане исключением. В России это один из главных видов спорта, а в Латвии вообще номер один. Сегодня нам рассказали о том, что необходимо ещё больше популяризировать и вовлекать новую аудиторию.



Потолок зарплат помогает выровнять распределение качественных игроков между всеми клубами. Но не нужно думать, что будет сиюминутный результат. Это должна быть постоянная работа, которая поможет выровнять уровень команд. У нашей команды проблем с полом зарплат не будет», — приводит слова Савицкиса официальный сайт КХЛ.