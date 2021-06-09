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Шипачёв и Яшкин получали призы, Миронова красовалась в красном. Лучшие фото церемонии КХЛ

Шипачёв и Яшкин получали призы, Миронова красовалась в красном. Лучшие фото церемонии КХЛ
Алёна Сахарова
Вадим Шипачёв и Дарья Миронова
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8 июня в подмосковной Барвихе состоялась торжественная церемония закрытия сезона-2020/2021 чемпионата КХЛ.

Лучшим тренером сезона-2020/2021 в КХЛ признан наставник «Авангарда» Боб Хартли. Тренер выиграл с «Авангардом» главный трофей КХЛ, а всего за сезон одержал 52 победы в 84 матчах.

Самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 признан нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Центральный нападающий стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в КХЛ. Кроме этого, он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 результативных передач.

Лучшие кадры с церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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