Андрей Василевский совершил сразу несколько ярких спасений в матче с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит 5-й матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте 1:0 (3-1 в серии).
26-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился сразу несколькими впечатляющими сейвами в этой игре. На 9-й минуте 1-го периода ему удалось отразить два кряду опасных броска в исполнении хоккеистов «Харрикейнз», а ещё спустя 3 минуты Василевский спас ворота своей команды после опасной контратаки «Каролины», которую пытался завершить другой россиянин – Андрей Свечников.
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В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Василевский проводит 11-й матч. В среднем он отражает 92,8% бросков, пропуская 2,46 шайбы за матч.
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