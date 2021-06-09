Шат-аут Василевского помог «Тампе» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся 5-й матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию – 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ.

В составе «Тампы» отличились Брейден Пойнт и Росс Колтон.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 10 секунд и записал на свой счёт голевую передачу, набрав 18-е (5+13) очко в плей-офф. Его одноклубник защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился, проведя на льду 24 минут 29 секунд при показателе полезности «0». Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников за 17.03 на площадке очков также не набрал.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 29 бросков по воротам и отметился вторым шат-аутом в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Его визави из «Каролины» Алекс Неделькович отразил 23 броска из 25.

В полуфинале Кубка Стэнли «Тампе» предстоит сыграть с победителем пары «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» (3-2).