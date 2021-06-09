В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся 5-й матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию – 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ.
Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли. Андрей – первый голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить три серии подряд матчами без пропущенных шайб.
В сезоне-2019/2020 в последней игре финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности (2:0, 4-2). Затем, в заключительном матче серии первого раунда текущего розыгрыша плей-офф ему удалось отыграть на ноль с «Флоридой Пантерз» (4:0, 4-2). Прошедший матч с «Каролиной» также завершился для него без пропущенных шайб.
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