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Сергачёв: «Тампа» не хотела возвращаться домой и проводить ещё один матч с «Каролиной»

Сергачёв: «Тампа» не хотела возвращаться домой и проводить ещё один матч с «Каролиной»
Вячеслав Моренко
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22-летний российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отреагировал на проход «Каролины Харрикейнз» во втором раунде текущего розыгрыша Кубка Стэнли (2:0, 4-1).

«Мы не хотели возвращаться в Тампу и играть ещё одну игру. Мы хотели закрыть этот вопрос здесь», — цитирует Сергачёва журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

Сергачёв в матче с «Каролиной» провёл на льду 24 минуты 29 секунд, в его активе четыре силовых приёма и пять заблокированных бросков. Всего на счету Сергачёва в текущем розыгрыше плей-офф 11 встреч, в которых ему удалось набрать два (0+2) очка при показателе полезности «-2».

Напомним, что в полуфинале Кубка Стэнли «Тампе» предстоит сыграть с победителем пары «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» (3-2). Старт серии запланирован на 16 июня.

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