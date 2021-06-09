«Это просто отстой». Себастьян Ахо – о вылете «Каролины» из розыгрыша Кубка Стэнли

23-летний финский форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал исход серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которой молнии оказались сильнее (1-4).



«Я думал, что «Каролина» уже готова сделать следующий шаг… Горжусь усилиями команды… Но в это же время понимаю, что это не похоже на тот самый шаг вперёд.



На что это похоже? Может быть, я смогу дать вам лучший ответ через несколько дней, но в целом это не очень хорошо. Это просто отстой, понимаете?» — цитирует Ахо журналистка The Athletic Сара Цив в «Твиттере».



В нынешнем плей-офф НХЛ Ахо провёл 10 матчей, в которых ему удалось набрать 11 (6+5) очков при показателе полезности «+5» и 10 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 366 встреч и набрал 320 (145+175) очков.