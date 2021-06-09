Кучеров догнал Дацюка в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал Павла Дацюка в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ. В последнем матче плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (0:2) Кучеров записал на свой счёт результативную передачу и набрал 113-е очко. Теперь он делит с Дацюком пятое место.

Впереди них располагаются Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Фёдоров (176 очков).

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию — 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ. В составе «Тампы» отличились Брейден Пойнт и Росс Колтон.