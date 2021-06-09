«Вегас» обыграл «Колорадо» в овертайме и вышел вперёд в серии — 3-2

В пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 и повёл в серии плей-офф — 3-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Джонатан Маршессо и Марк Стоун. За «Колорадо» голы забили Брэндон Саад и Йоонас Донской. Российский форвард Валерий Ничушкин за 19.45 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

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Следующий, шестой матч серии между этими командами состоится 11 июня.

Ранее в рамках игрового дня в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию — 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ.