Василевский признан лучшим игроком пятого матча серии «Тампа» — «Каролина»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию — 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ. 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил второй шат-аут в нынешнем розыгрыше плей-офф и был признан лучшим игроком по итогам пятого матча серии.
Также в этом матче россиянин стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли. Андрей — первый голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить три серии подряд матчами без пропущенных шайб.
В первом раунде Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» выбила из Кубка Стэнли «Флориду Пантерз».
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