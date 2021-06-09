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Пойнт: Василевский выручал нас весь год. Сегодня он провёл ещё одну великолепную игру

Пойнт: Василевский выручал нас весь год. Сегодня он провёл ещё одну великолепную игру
Георгий Горностаев
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал игру российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского.

«Он выручал нас весь год. То большинство, где мы забили, получилось скомканным. Соперник нас накрывал, сильно давил. Но у нас появился один шанс, которым мы и воспользовались. А Василевский провел ещё одну великолепную игру», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию — 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ. 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил второй шат-аут в нынешнем розыгрыше плей-офф.

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