Тренер «Тампы» рассказал, что текущий плей-офф — самый сложный для команды

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о том, что первые два раунда текущего Кубка Стэнли были самыми тяжёлыми из тех, что были у «Тампы».
«Выигрывать в гостях непросто, но надо отдать должное ребятам, потому что они выиграли все три выездных матча. В этом деле очень важен опыт. Мы такое уже проходили, есть определённый порядок, по которому надо действовать. И я горжусь ребятами и их усилиями.
Мне повезло быть тренером в нескольких розыгрышах плей-офф, но две серии в этом году стали самыми тяжёлыми из тех, что у нас были. Нам стоило огромного труда выбраться из этого дивизиона», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в пятом матче серии «Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» победу одержала «Тампа», благодаря чему вышла в следующий раунд плей-офф.
- 9 июня 2021
-
09:00
-
08:53
-
08:46
-
08:32
-
08:18
-
07:09
-
07:00
-
05:33
-
04:51
-
04:37
-
04:27
-
04:05
-
02:58
- 8 июня 2021
-
23:55
-
23:37
-
23:08
-
22:52
-
22:40
-
22:30
-
22:13
-
22:10
-
21:50
-
21:31
-
21:12
-
21:08
-
21:02
-
20:39
-
20:33
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:03
-
19:27
-
19:11
-
19:06