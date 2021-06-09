Тренер «Тампы» рассказал, что текущий плей-офф — самый сложный для команды

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о том, что первые два раунда текущего Кубка Стэнли были самыми тяжёлыми из тех, что были у «Тампы».



«Выигрывать в гостях непросто, но надо отдать должное ребятам, потому что они выиграли все три выездных матча. В этом деле очень важен опыт. Мы такое уже проходили, есть определённый порядок, по которому надо действовать. И я горжусь ребятами и их усилиями.



Мне повезло быть тренером в нескольких розыгрышах плей-офф, но две серии в этом году стали самыми тяжёлыми из тех, что у нас были. Нам стоило огромного труда выбраться из этого дивизиона», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в пятом матче серии «Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» победу одержала «Тампа», благодаря чему вышла в следующий раунд плей-офф.

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