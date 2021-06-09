Арбитраж оставил в силе 8-матчевую дисквалификацию Кадри после апелляции

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри обжаловал апелляцию на решение о дисквалификации на восемь матчей за силовой приём против защитника «Сент-Луис Блюз» Джастина Фолка. Во вторник, 8 июня, арбитраж оставил в силе решение о дисквалификации, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, во втором матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Кадри неправильно атаковал соперника в голову. Решение о дисквалификации было принято 21 мая.



Хоккеист обратился с апелляцией в независимый арбитраж к судье Шайему Дасу, который поддержал решение лиги. До этого апелляцию игрока отклонил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.



«Колорадо» провёл уже семь матчей без Кадри.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Эвеланш» уступают «Вегасу» в серии со счётом 2-3.