Белорусский тренер Андриевский может возглавить «Юность»
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Белорусский наставник Александр Андриевский попал в сферу интересов минской «Юности», сообщает «Белорусский Хоккей».
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 52-летний Андриевский работал в «Сочи», откуда в октябре 2020 года был отправлен в отставку.
Помимо «Сочи», специалист работал главным тренером в минском «Динамо», «Адмирале» и «Сибири».
Кроме того, Андриевский был ассистентом главного тренера сборной Беларуси на четырёх чемпионатах мира.
Напомним, минская«Юность» в прошедшем сезоне завоевала золотые медали чемпионата Беларуси 10-й раз и стала первой командой в истории лиги, достигшей этой отметки. В финале турнира «Юность» одержала победу над клубом «Гомель» со счётом 4-0 в серии.
Новость по теме«Юность» в 10-й раз стала чемпионом Беларуси
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