Новый главный тренер сборной Беларуси Вудкрофт дал первое интервью после назначения

Новый главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт рассказал о назначении на должность, а также о том, что смотрел за матчами белорусов на чемпионате мира в Риге.



«Я восхищён и очень горд возможностью возглавить национальную команду Беларуси. Конечно, это большой вызов, но я готов засучить рукава и усердно работать для того, чтобы подготовить сборную к предстоящей олимпийской квалификации в конце августа.



Конечно, я смотрел матчи сборной Беларуси на чемпионате мира. Все заметили, что сейчас она проходит процесс трансформации, появляются молодые игроки, которые в скором времени будут вести команду за собой. Независимо от результата, прошедший чемпионат мира станет бесценным опытом для молодых игроков, для дебютантов сборной. Нам нужно вынести позитив из этого опыта, чтобы дальше продолжать учиться, развиваться и побеждать вместе на другом большом турнире, который нас ждёт в конце августа. Да, времени на подготовку маловато, но, надеюсь, наши игроки усвоят уроки чемпионата мира быстро, ведь на кону — единственная путёвка на Олимпийские игры.



Не скажу, что меня кто-то сильно удивил, ведь со всеми игроками сборной я так или иначе был знаком по прошлым сезонам. Однако некоторые хоккеисты превзошли мои ожидания на этом турнире. Во-первых, это Егор Шарангович. Даже на мировой арене он показал, что имеет навык изменить игру в один момент, он продолжает прогрессировать. Егор также комфортно чувствует себя в качестве лидера команды.



Время от времени на площадке доминировал и Алексей Протас. Создавал хорошие атаки, но в то же время показывал зрелую оборонительную игру, что определённо является шагом вперёд в развитии не только Протаса, но и всей программы национальных сборных.



На очень солидном уровне провёл свой дебютный чемпионат мира Владислав Ерёменко. Он продемонстрировал умение играть с шайбой умно, принимал хорошие решения в передачах, также создавал атаки и хорошо оборонялся в своей зоне. К слову, над этим элементом нашей сборной необходимо хорошенько поработать, если мы хотим добиться успеха в августе.



В ряде моментов очень уверенно действовал в воротах Алексей Колосов. Он позволил нам всем заметить, как он будет играть за свою страну через какое-то время, если продолжит работать, учиться и развивать свою игру так, как делал это в прошлом сезоне.



Также стоит отметить действия Дэнни Тейлора. Его игра в начале турнира впечатлила: он действительно хорошо действовал в воротах в матчах с очень сильными соперниками», — цитирует Вудкрофта Федерация хоккея Беларуси.

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