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Главный тренер «Каролины» выразил восхищение вратарём «Тампы» Василевским

Главный тренер «Каролины» выразил восхищение вратарём «Тампы» Василевским
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор и голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский побеседовали во время церемонии рукопожатий после пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли, по итогам которого «Тампа» прошла в следующий раунд.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

По ходу серии Бриндамор несколько раз хвалил россиянина, а также говорил, что на данный момент «Тампа» — лучшая команда лиги.

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию — 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ. 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил второй шат-аут в нынешнем розыгрыше плей-офф.

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