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«Твиттер» «Каролины»: этому аккаунту надоела игра Василевского

«Твиттер» «Каролины»: этому аккаунту надоела игра Василевского
Георгий Горностаев
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«Каролина Харрикейнз» в «Твиттере» отреагировала на игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Этому аккаунту так надоела игра Андрея Василевского», — написал клуб в «Твиттере» за несколько секунд до финальной сирены пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли (0:2).

Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию — 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ. 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил второй шат-аут в нынешнем розыгрыше плей-офф.

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