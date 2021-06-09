«Твиттер» «Каролины»: этому аккаунту надоела игра Василевского

«Каролина Харрикейнз» в «Твиттере» отреагировала на игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.



«Этому аккаунту так надоела игра Андрея Василевского», — написал клуб в «Твиттере» за несколько секунд до финальной сирены пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли (0:2).



Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря которой им удалось выиграть серию — 4-1 и выйти в полуфинал плей-офф НХЛ. 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский оформил второй шат-аут в нынешнем розыгрыше плей-офф.