Кравец: считаю, народ каждой страны вправе выбирать режим и президента

Бывший главный тренер «Витязя», работавший ассистентом Михаила Захарова в сборной Беларуси на чемпионате мира — 2021 в Риге Михаил Кравец поделился мнением о переносе турнира из Беларуси.
«Конечно, это повлияло на настроение. Особенно в первое время. На родной земле проводить чемпионат, когда приходят на матчи болельщики, — больше мотивации, настроения. В этом смысле было обидно. Пришлось к тому же заранее ехать в Ригу, массу проблем испытывать, медицинские осмотры, гостиницы…
В Беларуси всё это было бы гораздо лучше. И обидно за народ — у него отняли зрелище. Такое, какое было на чемпионате мира 2014 года. Тот турнир в Минске всем доставил удовольствие.
Какая тут справедливость? Взяли и отняли турнир. Везде, сами видите, давят, учат Беларусь, как надо жить. Но я считаю, народ каждой страны вправе выбирать режим и президента.
А давление со стороны — это, получается, никакой демократии. Но всё это политика. Наша задача — играть в хоккей, приносить людям удовольствие. К сожалению, не удалось», – цитирует Кравеца Sport24.
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