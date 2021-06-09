Яшкин: рад, что «Динамо» сдержало обещание. Это джентльменское соглашение

Рекордсмен «Динамо» по количеству заброшенных шайб за один сезон Дмитрий Яшкин перед уходом из клуба рассказал о том, что доволен клубом, который сдержал своё обещание.

«Это абсолютно джентльменское соглашение. Я рад, что «Динамо» сдержало своё слово – это было очень важно для меня. Конечно, я слежу и пытаюсь помочь, как могу. Как-то подобрать кого-нибудь взамен себя или просто усилить команду. Заинтересованность в этом большая. Слава Войнов подписал контракт – очень приятно на это смотреть. Будет интересно следить за командой», – сказал Яшкин в интервью пресс-службе «Динамо» на YouTube-канале клуба.

Яшкин выступал за «Динамо» с августа 2019 года. Чешский форвард в прошлом сезоне обновил рекорд «Динамо», забросив 38 шайб в регулярном чемпионате. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Мальцеву (37).



За два сезона в «Динамо» Яшкин провёл 133 матча и набрал 137 (77+60) очков. Показатель полезности игрока составил «+9».



Контракт Яшкина с «Динамо» действовал до 2022 года. Однако в соглашении был пункт, согласно которому его отпустят в случае поступления предложений из НХЛ.