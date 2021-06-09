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На телебашне в Торонто включили подсветку в цветах «Монреаля». Клуб вышел в полуфинал КС

На телебашне в Торонто включили подсветку в цветах «Монреаля». Клуб вышел в полуфинал КС
Владимир Лаевский
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В Торонто отметили выход команды НХЛ «Монреаль Канадиенс» в полуфинал Кубка Стэнли.

В честь победы в серии с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ, 4-0) на телебашне CN Tower, являющейся символом Торонто, включили подсветку в цветах «Канадиенс».

«Башня CN Tower горит красным, синим и белым светом в честь «Монреаля», который продолжит оставаться надеждой Канады на Кубок Стэнли!» — говорится в «твиттере» CN Tower.

Высота башни составляет 553,3 метра. Это самое высокое свободно стоящее сооружение в Западном полушарии.

Напомним, в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме победил «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 и выиграл серию всухую — 4-0. Победную шайбу в овертайме забросил Тайлер Тоффоли.

Ранее «Монреаль» выбил из розыгрыша Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс».

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