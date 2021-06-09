The Athletic: Задоров может оказаться в «Сиэтле». Но «Чикаго» хочет получить что-то взамен

Защитника «Чикаго Блэкхоукс» Никиту Задорова хотят защитить от драфта расширения «Сиэтл Кракен», но не против обменять, сообщает обозреватель The Athletic Марк Лазерус.

«Задоров был Нюландером этого сезона, тенденциозной фигурой, чьё выступление не вызывало возмущения. Несомненно, с шайбой на клюшке Задоров ожидает, чтобы сделать передачу, — нерешительный, рискованный, а иногда и пагубный. Но Задоров был надёжным защитником, эффективно применявшим силовые приёмы на входе в свою зону и отделявшим соперников от шайбы в силовой манере.



Два источника в команде предположили, что «Блэкхоукс» время от времени колебались в отношении своих долгосрочных обязательств перед Задоровым, который является ограниченно свободным агентом и будет рассчитывать на увеличение заработной платы после истекшего контракта на $ 3,2 млн. В начале сезона «Блэкхоукс» рассматривали Задорова как огромную, развивающуюся фигуру. К середине сезона они подумывали позволить ему уйти. Но надёжное выступление в конце сезона заставило «Блэкхоукс» переподписать его.



Можно ли его всё равно обменять? Конечно. Может ли он всё равно оказаться в «Сиэтле»? Конечно. И такой обмен устранил бы риск потерять Стиллмана (похожего на Задорова, хотя и менее авторитетного игрока, но помоложе и подешевле), чему в «Чикаго» были бы рады. Но «Блэкхоукс» захотят получить что-то взамен и будут довольны тем, что удержат его в команде, если ничего не получится. При таком количестве в системе молодых мощных защитников Задоров и Мёрфи могут стать для «Блэкхоукс» опасной парой с оборонительным складом ума. Да, в какой-то момент «Чикаго» нужно будет освободить место на синей линии, чтобы они могли получить более одного или двух молодых людей в составе за раз — и переход де Хаана в «Сиэтл» создаст некоторые проблемы в этом отношении, — но с возвращением АХЛ в следующем сезоне к нормальному графику такие ребята, как Митчелл и Боден, могут выиграть от пребывания в «Рокфорде», где смогут развиваться», — приводит слова Лазеруса The Athletic.