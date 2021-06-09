На крупнейшей арене КХЛ устанавливают новый видеокуб

На арене минского «Динамо» устанавливают новый видеокуб, сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш».

«Минск-Арена» является крупнейшей в Континентальной хоккейной лиге. Её вместимость составляет 15 086 человек.

В минувшем сезоне минское «Динамо» провело 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победы в 32 из них (17 — в основное время, 10 — в овертайме, пять — в серии буллитов). На счету команды 25 поражений в основное время, одно — в серии буллитов и ещё два — в овертайме. Команда набрала 67 очков и заняла седьмое место в Западной конференции, обогнав «Спартак» на четыре очка.

В плей-офф минчане вышли на санкт-петербургский СКА и потерпели поражение в серии в пяти матчах. Единственную победу «Динамо» одержало дома — 2:1.