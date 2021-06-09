Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флёри — об ошибке при голе Саада: это было ужасно. Я чувствовал себя крайне глупо

Флёри — об ошибке при голе Саада: это было ужасно. Я чувствовал себя крайне глупо
Владимир Лаевский
Комментарии

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал о голе нападающего «Колорадо Эвеланш» Брэндона Саада в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Это было ужасно. Я чувствовал себя крайне глупо. Мне кажется, если бы я был моложе, то подобный гол мог сбить меня с толку, но я уже пару раз был в таких ситуациях.

Парни подбодрили меня в раздевалке и затем прикрыли мою спину, и это было здорово. Я всегда верю в нашу команду и верю, что мы всегда сможем сделать камбэк», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Напомним, в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» «Вегас» одержал победу в овертайме со счётом 3:2.

В этой встрече Флёри вышел на третье место среди действующих вратарей по победам в овертайме, одержав 12-ю победу. Больше только у Тууке Раска (15) и Брэйдена Холтби (14).

Новость по теме
Флёри одержал 88-ю победу в плей-офф НХЛ. Это четвёртый результат в истории
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021