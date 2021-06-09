Флёри — об ошибке при голе Саада: это было ужасно. Я чувствовал себя крайне глупо

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал о голе нападающего «Колорадо Эвеланш» Брэндона Саада в пятом матче серии Кубка Стэнли.



«Это было ужасно. Я чувствовал себя крайне глупо. Мне кажется, если бы я был моложе, то подобный гол мог сбить меня с толку, но я уже пару раз был в таких ситуациях.



Парни подбодрили меня в раздевалке и затем прикрыли мою спину, и это было здорово. Я всегда верю в нашу команду и верю, что мы всегда сможем сделать камбэк», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Напомним, в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» «Вегас» одержал победу в овертайме со счётом 3:2.



В этой встрече Флёри вышел на третье место среди действующих вратарей по победам в овертайме, одержав 12-ю победу. Больше только у Тууке Раска (15) и Брэйдена Холтби (14).