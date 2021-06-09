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Главный тренер «Каролины» после вылета сравнил Андрея Василевского с Домиником Гашеком

Главный тренер «Каролины» после вылета сравнил Андрея Василевского с Домиником Гашеком
Владимир Лаевский
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор раскрыл подробности общения с вратарём «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским после матча Кубка Стэнли (0:2, 1-4). В пятом матче серии россиянин отразил все 29 бросков. После встречи тренер подошёл к голкиперу и поговорил с ним.

«Я видел много хороших вратарей, но он один из лучших среди них. Я вспоминаю Доминика Гашека и то, как он влиял на игру команды. У Гашека всё выглядело так, будто это сложно. Василевский делает так, что сложное выглядит простым.

У нас было много отличных моментов, но они ни к чему не привели, потому что Василевский был на месте», — приводит слова Бриндамора обозреватель матчей «Лайтнинг» Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

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