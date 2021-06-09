Вратарь «Ак Барса» Билялов пропустит старт сезона КХЛ из-за восстановления от травмы
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Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов не сможет принять участие в стартовых матчах чемпионата КХЛ в новом сезоне, сообщает «Бизнес Online».
Отмечается, что недавно вратарю была сделана операция в Германии. Там он будет восстанавливаться минимум до сентября.
Таким образом, вратарь пропустит всю предсезонную подготовку.
Напомним, в финале Восточной конференции с омским «Авангардом» российский голкипер играл «на уколах».
Билялов отыграл 26 встреч в регулярном чемпионате, в которых одержал 16 побед при 92,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.23. В плей-офф голкипер «Ак Барса» принял участие в 11 матчах, одержав девять побед при 95,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.26.
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