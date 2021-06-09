Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Ак Барса» Билялов пропустит старт сезона КХЛ из-за восстановления от травмы

Вратарь «Ак Барса» Билялов пропустит старт сезона КХЛ из-за восстановления от травмы
Владимир Лаевский
Комментарии

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов не сможет принять участие в стартовых матчах чемпионата КХЛ в новом сезоне, сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что недавно вратарю была сделана операция в Германии. Там он будет восстанавливаться минимум до сентября.

Таким образом, вратарь пропустит всю предсезонную подготовку.

Напомним, в финале Восточной конференции с омским «Авангардом» российский голкипер играл «на уколах».

Билялов отыграл 26 встреч в регулярном чемпионате, в которых одержал 16 побед при 92,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.23. В плей-офф голкипер «Ак Барса» принял участие в 11 матчах, одержав девять побед при 95,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.26.

Новость по теме
Лучшим вратарём сезона-2020/2021 в КХЛ признан Эдди Паскуале из «Локомотива»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021