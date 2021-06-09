Наставник «Колорадо» — о 5-м матче с «Вегасом»: игра ошибок. Понравилось, как мы играли
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался после поражения в пятом матче серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ, 2-3).
«Мы показали, что можем играть с «Вегасом», создавать моменты, правильно обороняться.
Однако мы совершили несколько ошибок. Сейчас у нас такая ситуация, когда нужно ещё улучшить нашу игру и постараться сделать правильно свою работу.
Это игра ошибок. Мне понравилось то, как мы играли. Действительно понравилось. Мы показали себя агрессивно, были в тонусе, пытались выиграть матч», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
Напомним, в пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 и повёл в серии плей-офф — 3-2.
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