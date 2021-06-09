Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наставник «Колорадо» — о 5-м матче с «Вегасом»: игра ошибок. Понравилось, как мы играли

Наставник «Колорадо» — о 5-м матче с «Вегасом»: игра ошибок. Понравилось, как мы играли
Владимир Лаевский
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался после поражения в пятом матче серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ, 2-3).

«Мы показали, что можем играть с «Вегасом», создавать моменты, правильно обороняться.

Однако мы совершили несколько ошибок. Сейчас у нас такая ситуация, когда нужно ещё улучшить нашу игру и постараться сделать правильно свою работу.

Это игра ошибок. Мне понравилось то, как мы играли. Действительно понравилось. Мы показали себя агрессивно, были в тонусе, пытались выиграть матч», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Напомним, в пятом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 и повёл в серии плей-офф — 3-2.

Новость по теме
«Вегас» обыграл «Колорадо» в овертайме и вышел вперёд в серии — 3-2
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021