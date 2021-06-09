Спортивный директор «Салавата» прокомментировал информацию о платёжной ведомости клуба

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал публикацию платёжной ведомости клуба.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой 46% платёжки занимают контракты иностранных хоккеистов. Отмечалось, что общая сумма ведомости составляет 835 млн рублей.



«Информация о зарплатах достаточно правдивая. Есть некоторые расхождения, но в целом всё так.



Да, у нас есть упор на первое звено, которое до серии с «Ак Барсом» показывало хороший хоккей. Эти парни играют определяющую роль.



У нас собралась очень боеспособная и амбициозная команда. Мы сделали правильные выводы и хотим выступить успешно», — приводит слова Чижова «Бизнес Online».

Напомним, в начале июня «Салават Юлаев» и московский ЦСКА произвели обмен, в результате которого в башкирский клуб перешёл российский вратарь Александр Шарыченков.