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Экс-генменеджер «Нью-Джерси» перешёл в «Миннесоту»

Экс-генменеджер «Нью-Джерси» перешёл в «Миннесоту»
Владимир Лаевский
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Рэй Шеро будет помогать генеральному менеджеру Биллу Герину в «Миннесоте Уайлд», сообщает пресс-служба «дикарей» в «Твиттере».

«Уайлд» объявили о том, что 58-летний Шеро назначен старшим советником Герина в клубе.

В январе 2020 года Шеро покинул пост генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз». Он работал в клубе с сезона-2015/2016.

Также Шеро известен по работе генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз». Герин играл за «пингвинов», когда Шеро был генеральным менеджером команды.

Ранее «Вегас Голден Найтс» выбил «Миннесоту Уайлд» из розыгрыша Кубка Стэнли в семи матчах — 4-3. «Вегас» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где в четырёх встречах проиграл серию «Монреаль Канадиенс», а «Миннесота» завершила участие в турнире.

Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» занял второе место в Западном дивизионе, а «Миннесота» — третье.

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