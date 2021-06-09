Экс-генменеджер «Нью-Джерси» перешёл в «Миннесоту»

Рэй Шеро будет помогать генеральному менеджеру Биллу Герину в «Миннесоте Уайлд», сообщает пресс-служба «дикарей» в «Твиттере».



«Уайлд» объявили о том, что 58-летний Шеро назначен старшим советником Герина в клубе.



В январе 2020 года Шеро покинул пост генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз». Он работал в клубе с сезона-2015/2016.



Также Шеро известен по работе генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз». Герин играл за «пингвинов», когда Шеро был генеральным менеджером команды.

Ранее «Вегас Голден Найтс» выбил «Миннесоту Уайлд» из розыгрыша Кубка Стэнли в семи матчах — 4-3. «Вегас» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где в четырёх встречах проиграл серию «Монреаль Канадиенс», а «Миннесота» завершила участие в турнире.



Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» занял второе место в Западном дивизионе, а «Миннесота» — третье.