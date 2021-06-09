15-летний Бедард признан лучшим новичком сезона WHL. Он набрал 28 очков в 15 матчах
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Нападающий Коннор Бедард стал лучшим новичком сезона в Западной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт WHL.
Хоккеист, выступающий за «Реджайну», набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «+9» в 15 матчах дебютного чемпионата.
Также в этом сезоне Бедард выиграл золотые медали ЮЧМ в составе сборной Канады. На турнире он записал на свой счет 14 (7+7) очков в семи встречах.
Канадский форвард – первый в истории лиги игрок с исключительным статусом и 7-й — во всей Канаде. «Пэтс» выбрали его на драфте WHL под общим первым номером. В прошлом сезоне Бедард набрал 84 (43+41) очка в 36 матчах за команду Западной Ванкуверской академии в Канадской лиге спортивных школ. Этот сезон начинал в Швеции в системе подготовки клуба «ХВ-71».
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