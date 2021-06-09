Райхель подписал контракт с «Чикаго». Его считают одним из талантливейших игроков Германии

19-летний нападающий Лукас Райхель заключил контракт новичка с «Чикаго Блэкхоукс», сообщается на официальном сайте «чёрных ястребов».
Отмечается, что соглашение заключено на три года. Среднегодовая заработная плата немецкого хоккеиста составит $ 925 тыс.
Райхель был выбран на драфте-2020 под общим 17-м номером. Он считается одним из самых талантливых молодых нападающих страны.
Райхель выступал в составе сборной Германии на ЧМ-2021. В девяти матчах он набрал 6 (2+4) очков.
В предыдущем сезоне нападающий играл за «Айсберн» в немецкой лиге, где должен провести и следующий сезон.
Напомним, с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Финальный матч Финляндия — Канада завершился победой канадцев в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол.
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