«Когда ребёнок знает больше игроков, чем ты». Шубская опубликовала видео с сыном и азбукой

Анастасия Шубская, жена хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала в своём «инстаграме» семейное видео. На видео Александр Овечкин с сыном проходят хоккейную азбуку. Овечкин-младший с подсказками отца угадывает хоккеистов из алфавита.
«Любимая книга. Когда ребёнок в 2,9 знает больше игроков, чем ты», — говорится в сообщении.
Видео можно посмотреть в Instagram-аккаунте Анастасии Шубской.
Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв серию «Бостон Брюинз» в пяти матчах — 1-4.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.
В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал четыре очка (2+2).
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