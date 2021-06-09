Овечкин провёл с сыном тренировку на льду. Овечкин-младший был в форме сборной России

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл с сыном тренировку на льду.

Сначала нападающий помог сыну снарядиться для выхода на площадку, одев его в форму сборной России. После этого они отправились на лёд. Овечкин-младший во время тренировки несколько раз упал на лёд, но смог избежать травмы.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв серию «Бостон Брюинз» в пяти матчах — 1-4.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.



В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал четыре очка (2+2).