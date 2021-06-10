«Эдмонтон» продлил контракт с 26-летним нападающим Девином Шором

Пресс-служба клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с 26-летним канадским центральным нападающим Девином Шором.
Контракт с хоккеистом подписан на общую сумму в $1,7 млн ($ 850 тыс. за сезон).
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Девин Шор провёл за «Эдмонтон» 38 встреч, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-4». В двух матчах плей-офф на его счету одна голевая передача.
Ранее в НХЛ он выступал за такие команды как «Даллас Старз», «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Всего в НХЛ он провёл 326 матчей, в которых набрал 115 (44+71) очков при коэффициенте полезности «-58».
Напомним, что «Эдмонтон Ойлерз» не сумел преодолеть первый раунд текущего Кубка Стэнли, уступив «Виннипег Джетс» со счётом 0-4.
- 10 июня 2021
-
03:19
- 9 июня 2021
-
23:54
-
23:39
-
23:21
-
23:05
-
22:56
-
22:35
-
22:13
-
21:53
-
21:23
-
20:49
-
20:34
-
20:02
-
19:42
-
19:26
-
18:57
-
18:44
-
18:08
-
17:56
-
17:31
-
16:58
-
16:13
-
15:35
-
14:51
-
14:25
-
13:58
-
13:41
-
12:58
-
12:46
-
12:24
-
12:09
-
11:54
-
11:40
-
10:56
-
10:39