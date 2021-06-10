«Эдмонтон» продлил контракт с 26-летним нападающим Девином Шором

Пресс-служба клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с 26-летним канадским центральным нападающим Девином Шором.



Контракт с хоккеистом подписан на общую сумму в $1,7 млн ($ 850 тыс. за сезон).



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Девин Шор провёл за «Эдмонтон» 38 встреч, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-4». В двух матчах плей-офф на его счету одна голевая передача.



Ранее в НХЛ он выступал за такие команды как «Даллас Старз», «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Всего в НХЛ он провёл 326 матчей, в которых набрал 115 (44+71) очков при коэффициенте полезности «-58».



Напомним, что «Эдмонтон Ойлерз» не сумел преодолеть первый раунд текущего Кубка Стэнли, уступив «Виннипег Джетс» со счётом 0-4.

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