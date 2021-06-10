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«Айлендерс» выиграли серию у «Бостона» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли

«Айлендерс» выиграли серию у «Бостона» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Вячеслав Моренко
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

В составе «Айлендерс» дублем отметился Брок Нельсон, ещё по шайбе забросили Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак (пустые ворота) и Райан Пулок (пустые ворота). За «Бостон» дубль оформил Брэд Маршан.

Российский голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 23 броска из 25, а его визави из «Бостона» Туукка Раск – 23 из 27.

В полуфинале Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» предстоит встретиться с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз» (4-1).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 6-й матч
10 июня 2021, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Зейджак (Добсон, Пажо) – 08:52' (5x5)   1:1 Маршан (Пастрняк, Грызлик) – 17:36' (5x4)   2:1 Нельсон (Бейли, Ледди) – 25:20' (5x5)   3:1 Нельсон (Бейли) – 32:39' (5x5)   4:1 Палмьери – 36:07' (5x5)   4:2 Маршан (Крейчи, Макэвой) – 45:38' (5x4)   5:2 Клаттербак – 59:01' (en)   6:2 Пулок – 59:12' (en)
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