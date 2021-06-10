«Айлендерс» выиграли серию у «Бостона» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.



В составе «Айлендерс» дублем отметился Брок Нельсон, ещё по шайбе забросили Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак (пустые ворота) и Райан Пулок (пустые ворота). За «Бостон» дубль оформил Брэд Маршан.



Российский голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 23 броска из 25, а его визави из «Бостона» Туукка Раск – 23 из 27.



В полуфинале Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» предстоит встретиться с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз» (4-1).