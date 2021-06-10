Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц выиграл 80-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

Главный тренер ньюйоркцев Барри Тротц выиграл 80-й матч в плей-офф за карьеру и по-прежнему занимает 12-е место в истории. Ранее он возглавлял «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Рекордсменом в истории Кубка Стэнли является легендарный Скотти Боумэн (223 выигранных матча).

Среди действующих тренеров больше побед только у Джоэля Кенневилля («Флорида Пантерз», 121) и Дэррила Саттера («Калгари Флэймз», 89), но в этом сезоне они уже не смогут улучшить свои результаты.