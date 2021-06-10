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Давыдов: приобретение Ковальчука вдохновило «Авангард» на кубковую гонку

Давыдов: приобретение Ковальчука вдохновило «Авангард» на кубковую гонку
Георгий Горностаев
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Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал, согласен ли он с Александром Кожевниковым, который назвал позорищем избрание наставника «Авангарда» Боба Хартли лучшим тренером сезоне.

«Здесь скорее всё по делу. «Авангард» ровно прошел чемпионат, выиграл Кубок Гагарина, поэтому заслуги канадского специалиста я не принижал бы.

Другое дело, что нельзя оставлять незамеченным вклад Ильи Ковальчука. На мой взгляд, именно его приобретение вдохновило клуб на кубковую гонку. Так что Хартли – не единственный победитель», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф КХЛ, где в финале турнира обыграл московский ЦСКА в шести матчах.

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