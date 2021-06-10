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Маршан: в некоторых матчах «Бостон» переигрывал «Айлендерс», но не добивался результата

Маршан: в некоторых матчах «Бостон» переигрывал «Айлендерс», но не добивался результата
Георгий Горностаев
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился мнением о шестой игре второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6), по итогам которого «Бостон» покинул турнир.

«Очень грустно. Мы ожидали, что серия будет более продолжительной. Нам казалось, что команда в этом году способна зайти далеко. Но всё свелось к нескольким ошибкам. Они реализовали свои возможности, а мы нет. Мне кажется, что в некоторых матчах мы их переигрывали, но не добились желаемого результата. Но это плей-офф», – цитирует Маршана официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли. По итогам матча голкипер Семён Варламов был признан третьей звездой.

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