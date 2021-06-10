Хеллибайк: когда лидеры «Виннипега» играют на высочайшем уровне, команда доминирует

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк поделился мнением о будущем клуба.



«Мы очень близки к тому, чтобы побеждать сериями и стать династией. Осталось решить пару вопросов, и всё будет в порядке.



Не хочется терять год, гадая, какие цели ставит команда. Клубу нужна победа, он хочет победить прямо сейчас. Осталось найти несколько недостающих фрагментов, чтобы сложилась вся мозаика. Я убежден в этом. И моё мнение не изменится к следующему сезону. Наша команда хочет победить прямо сейчас, и мы сделаем все, что нужно для этого.



Видно, как шаг за шагом складывается общая картина. Игроки прогрессируют, превосходят ожидания. Когда лидеры играют на высочайшем уровне, команда начинает доминировать. Мы близки к этому», – цитирует Хеллибака официальный сайт НХЛ на русском языке.