Голкипер «Бостона» Раск рассказал, что возможно ему потребуется операция
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Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после шестого матча второго раунда серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6) рассказал, что ему может потребоваться операция.
«Сейчас я не хочу вдаваться в подробности. Мы собираемся выпустить отчет о травмах через пару дней.
У нас будут встречи по итогам вылета из плей-офф. Тогда мы сможем об этом поговорить. Обещаю, тогда я дам вам полную информацию», – цитирует Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, что по итогам шестого матча «Бостон» покинул розыгрыш Кубка Стэнли, проиграв «Айлендерс» со счётом 2-4 в серии. В этой встрече российский голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 23 броска из 25 и был признан третьей звездой.
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