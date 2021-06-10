Голкипер «Бостона» Раск рассказал, что возможно ему потребуется операция

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после шестого матча второго раунда серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6) рассказал, что ему может потребоваться операция.



«Сейчас я не хочу вдаваться в подробности. Мы собираемся выпустить отчет о травмах через пару дней.



У нас будут встречи по итогам вылета из плей-офф. Тогда мы сможем об этом поговорить. Обещаю, тогда я дам вам полную информацию», – цитирует Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, что по итогам шестого матча «Бостон» покинул розыгрыш Кубка Стэнли, проиграв «Айлендерс» со счётом 2-4 в серии. В этой встрече российский голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 23 броска из 25 и был признан третьей звездой.