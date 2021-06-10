Кэссиди – о вылете от «Айлендерс»: их вратарь был лучше

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли по итогам серии второго раунда с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-4).
«Почему мы проиграли серию? Мы не смогли вытащить несколько важных матчей. Например, это вторая игра (3:4 ОТ) и пятая игра (4:5).
Нужно отдать должное «Айлендерс», они здорово сыграли в это время года, а мы не выглядели достаточно хорошо. Нужно было лучше использовать свои возможности. А мы упускали моменты, когда могли забивать, лидировать в счете. Попадали в штанги, когда били по пустым воротам.
А если свести всё воедино, то соперник оказался лучше нас. Их вратарь был лучше, по воротам они бросали точнее, надежнее выглядели в ключевых ситуациях», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в шестом матче серии ворота «Айлендерс» защищал россиянин Семён Варламов, который по итогам матча стал третьей звездой.
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