Кари Ялонен расторг контракт с «Куньлунем» через две недели после подписания

Финский специалист Кари Ялонен расторг контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает Iltalehti. В середине мая специалист подписал контракт с китайским клубом.

«Мы расторгли контракт по обоюдному согласию с «Куньлунем». КХЛ подтвердила расторжение соглашения вчера вечером и удалила его из своего реестра.

Мне было интересно вернуться в КХЛ. Я хотел подвергнуть себя такому же испытанию, как плей-офф для «Куньлунь». Однако всё стало меняться настолько сильно, что я счёл это решение лучшим вариантом. Я не видел что-то, чтобы я мог использовать там свои навыки в полном объёме», – цитирует специалиста Iltalehti.

Как сообщает источник, в планах Ялонена было построить систему «Куньлунь» иначе, чем это делалось ранее.