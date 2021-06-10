Кари Ялонен расторг контракт с «Куньлунем» через две недели после подписания
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Финский специалист Кари Ялонен расторг контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает Iltalehti. В середине мая специалист подписал контракт с китайским клубом.
«Мы расторгли контракт по обоюдному согласию с «Куньлунем». КХЛ подтвердила расторжение соглашения вчера вечером и удалила его из своего реестра.
Мне было интересно вернуться в КХЛ. Я хотел подвергнуть себя такому же испытанию, как плей-офф для «Куньлунь». Однако всё стало меняться настолько сильно, что я счёл это решение лучшим вариантом. Я не видел что-то, чтобы я мог использовать там свои навыки в полном объёме», – цитирует специалиста Iltalehti.
Как сообщает источник, в планах Ялонена было построить систему «Куньлунь» иначе, чем это делалось ранее.
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